شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة التونسية: زيارة قيس سعيد لمصر تلبية لدعوة الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الرئاسة التونسية إن زيارة الرئيس قيس سعيد لمصر تأتي في تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتّاح السيسي، في في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، فضلا عن إرساء رؤى وتصوارت جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يُلبّي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء.

كان قيس سعيد قد غادر مطار قرطاج الدولي، واستعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية، قبل تحية العلم على أنغام النشيد الوطني،

وكان في توديع قيس بالمطار، رئيس الحكومة هشام مشيشي ووالي تونس الشاذلي بوعلاق ورئيسة بلدية تونس سعاد عبدالرحيم وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي.

وقبيل مغادرته تونس، أشرف قيس سعيد بروضة الشهداء بالسيجومي بتونس العاصمة، على موكب إحياء الذكرى الـ 83 لعيد الشهداء. ووضع رئيس الدولة إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري للشهداء.