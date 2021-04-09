شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: إجراء منظار عاجل لإنقاذ مريضة تعاني من انسداد في القنوات المرارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام الفريق الطبي بقسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى فاقوس النموذجي، بإشراف المشرف العام على المناظير بالمديرية، ومشاركة رئيس القسم، بإجراء ٣ مناظير، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وذلك في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

حيث قام الفريق الطبي بإجراء منظار عاجل لإنقاذ مريضة شابة، تبلغ من العمر ٢٦ عام، وتعاني من انسداد بالقنوات المرارية، وتم استخراج الحصوات من القناة المرارية، وتم تركيب دعامة لها، كما تم أيضا إجراء ٢ منظار لحالتين يعانون من قيء دموي نظراً لوجود دوالي بالمعدة، تتراوح أعمارهم ما بين ٥٩ و٦٥ عام، وتم ربط الدوالي وإيقاف النزيف، وجميع الحالات الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفى.

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومدير المستشفى، على الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.