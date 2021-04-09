شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى القرنة المركزي : خروج وتعافي 15 حالة من مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد حمادة مدير العزل بمستشفى القرنةً المركزى عن خروج وتعافي 15 حالة من مصابي فيروس كورونا بعد التأكد من سلبية العينة والتأكد من التحاليل الطبية والأشعات التي أكدت سلامة المصابين.

وناشد «حمادة» المواطنين ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي بالمطهرات واستخدام المعقمات للحد من انتشار فيروس كورونا مقدما شكره إلى المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة على الدعم المستمر وتوفير كافة المستلزمات للمستشفى.