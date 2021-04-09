شكرا لقرائتكم خبر عن كشف مبكر عن الإعاقة للأطفال ويوم طبي بنقابة المهندسين بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، يوم طبى مجانى، اليوم الجمعة، للكشف المبكر عن الإعاقة لدى الأطفال وجلسات توعية لأولياء الأمور.

وقال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن اليوم الطبى تضمن الكشف المبكر عن الإعاقة لدى الأطفال وجلسات توعية من قبل متخصصين لأولياء الأمور لتعريفهم بكيفية التعامل مع اطفال ذوى الاعاقة وكيفية دمجهم مع المجتمع.

واضاف أن اليوم الطبى شمل عيادة كشف الأطفال وكشف جراحة العظام وقياس الضغط والسكر والأكسجين بالدم والذى شهد اقبال كبير من المهندسين وأسرهم منذ بدء اليوم الطبى، وذلك في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعى داخل مركز الخدمات حرصا على سلامة المهندسين ورواد النادي.

وأكد «الكسار» أنه لنجاح فاعلية اليوم الطبى المجانى وإقبال المهندسين عليها قررت اللجنة عمل خطة لتنظيم يوم صحى مجانى بالتعاون مع المستشفيات المتعاقدة مع النقابة في أيام ثابتة كما أن هناك خطة للتوسع في التعاقدات الخاصة بالمستشفيات ومراكز التحليل وذلك لخدمة المهندسين وأسرهم.