شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 3 مساجد جديدة في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، يرافقه الشيخ عبدالرحمن نصار وكيل المديرية، 3 مساجد جديدة في اليوم منها توسعة مسجد المراغي الكبير التابع لإدارة الرمل، تحت إشراف وزارة الأوقاف وتم فرش المسجد بمعرفة الأوقاف، وأدى وكيل الوزارة صلاة الجمعة به.

كما تم افتتاح مسجد هدى الإسلام بمنطقة عبدالقادر بالعامرية وقد أدى خطبة به الدكتور عبدالرحمن نصر نصار وكيل المديرية بحضور الشيخ عبدالرازق عبدالله مدير إدارة العامرية أول، ومسجد محمدعوض بقرية سند ١ بمنطقة النهضة عامرية أول.

وعقب الصلاة أجرى الشيخ هاشم الفقى مدير عام الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومفتشي المتابعة جولة مرورية على المساجد التابعة لإدارة شرق للوقوف على سير العمل الدعوي ومتابعة الشعائر ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما أدى الأئمة اليوم خطبة الجمعة بمساجد الإسكندرية تحت عنوان «على عتبات الشهر الكريم ... بين الأمل والرجاء وحسن الاستعداد» .

وفى تصريحات له هنأ الشيخ محمد خشبة المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مثمناً جهود الأئمة وعمال المساجد في إعداد المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن كما أثنى فضيلته على التزام الرواد الذي إنما يدل على وعي كبير وإدراك لخطورة هذه المرحلة.

افتتاح 3 مساجد جديدة وتوسعة وفرش مسجد المراغى الكبير فى الاسكندرية (صور)

افتتاح 3 مساجد جديدة وتوسعة وفرش مسجد المراغى الكبير فى الاسكندرية (صور)

افتتاح 3 مساجد جديدة وتوسعة وفرش مسجد المراغى الكبير فى الاسكندرية (صور)

افتتاح 3 مساجد جديدة وتوسعة وفرش مسجد المراغى الكبير فى الاسكندرية (صور)

افتتاح 3 مساجد جديدة وتوسعة وفرش مسجد المراغى الكبير فى الاسكندرية (صور)