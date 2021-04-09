شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة السويس لوزير القوى العاملة: نتمنى لكم التقدم والنهوض بالوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، برقية شكر وتقدير من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ردا علي برقية الوزير بالتهنئة بمناسبة انتهاء أزمة السفينة العالقة بالمجرى الملاحى للقناة.

وقال رئيس هيئة قناة السويس في برقيته لوزير القوي العاملة: "تلقيت ببالغ السرور خطابكم، والذي يحمل التهنئة المقدمة لنا لجميع العاملين بهيئة قناة السويس في إنهاء أزمة السفينة "ايفرجيفن" التي كانت عالقة بالمجري الملاحي لقناة السويس والدور البطولي الذي قام به العاملون بالهيئة وإعادة الملاحة لقناة السويس.

وأعرب الفريق أسامة ربيع عن شكره وتقديره علي هذه التهنئة، متمنيا لوزير القوي العاملة التقدم والازدهار للنهوض بوطننا الحبيب.

وأشاد سعفان في برقية تهنئته لرئيس هيئة قناة السويس بالجهود الكبيرة في إنهاء أزمة السفينة "إيفرجيفن" العالقة بالمجرى الملاحي للقناة، مقدراً ما أثبته عظمة وقدرة عمال الهيئة، الذين سطروا ملحمة وطنية في تعويم السفينة، يتحدث عنها العالم الآن، بسواعد وفكر مصري خالص.

كما تلقى وزير القوي العاملة برقية مماثلة من الدكتور حسام الدين مصطفى كمال رئيس النقابة العامة لأعمال النقل البحري ردا علي برقيته في هذا الشأن .