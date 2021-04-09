شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات..التعليم تعلن فتح باب التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.



التعليم تعلن فتح باب التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية

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