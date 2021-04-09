شكرا لقرائتكم خبر عن "الطب الوقائى": 225 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عيد، رئيس الطب الوقائى بوزارة الصحة، إن 225 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا حتى الآن، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى أم سى، أن سبب ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية فى التجمعات سواء الأفراح أو المأتم التى تقام فى المحافظات، مضيفا أن هناك نسبة ارتفاع فى إصابات كورونا فى عدد من محافظات فى الشمال وجنوب الدولة.

وتابع أنه لابد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية فى الفترة القادمة للحد من زيادة أعداد إصابات كورونا، مضيفا أن الوزارة اتخذت إجراءات احترازية، فى شهر رمضان منها قرار منع موائد الرحمن.