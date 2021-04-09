شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” أمام قصر باكنجهام بعد وفاة الأمير فيليب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون ”الخليج 365”، تغطية حية من أمام قصر بكنجهام فى لندن، وفاة الأمير فيليب، دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر ناهز 99 عاما.

وظهرت حالة من الحزن على المواطنين اللذين تواجدوا بمحيط القصر فى انتظار ترتيبات تشييع جنازة الأمير الراحل.

وكانت قد أعلنت العائلة البريطانية المالكة فى بيان اليوم، الجمعة، وفاة الأمير فيليب، دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر ناهز 99 عاما، لتنتهى بذلك قصة حب الأمير فيليب والملكة إليزابيث التى دامت لأكثر من 70 عامًا.

وقال بيان من قصر باكنجهام: "ببالغ الأسى أعلنت جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكى الأمير فيليب دوق إدنبرة، حيث توفى سموه بسلام صباح اليوم فى قلعة وندسور".

وأعلنت الحسابات الرسمية للعائلة الملكية البريطانية، حالة الحداد على وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بها، بعد إعلان العائلة، فى بيان اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب، دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر ناهز 99 عاما.

واستبدل الحساب الملكى The Royal Family، على "تويتر"، صور الـ"cover" بصورة الأمير الراحل فيليب، كما فعل نفس الأمر حساب مكتب الأمير تشارلز، والأمير وليام، وذلك إعلانًا لحالة الحداد على دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية.