شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي قيس سعيد بمطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمطار القاهرة أخاه الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحل ضيفاً عزيزاً على مصر في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية غداً السبت بقصر الاتحادية من المقرر أن تتناول التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في جميع المجالات خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.