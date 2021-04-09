شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة عن المشروعات الصغيرة ودورها في دعم المرأة بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت عنوان «المشروعات الصغيرة ودورها في دعم المرأة اقتصاديا واجتماعيا»، عقد المجمع الإعلامى بالعريش التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوو في مقر مركز تدريب الأسر المنتجة بالعريش التابع لمديرية التضامن الاجتماعى، وذلك بتوجيهات علاء القاضي مدير عام إعلام سيناء والمشرف على المجمع الإعلامي بالعريش، وبحضور منى جمعة مديرة مركز تدريب الأسرة المنتجة، عدلي الكاشف مدير جمعية الاسر المنتجة، أماني غريب مدير جمعية الفيروز للتنمية الاقتصادية بالعريش، وعدد من السيدات والفتيات والمتدربات .

وأشار عبدالفتاح الإمام مسؤول المتابعة بإدارة إعلام سيناء، أن الندوة تأتي في إطار خطة الإعلام في خدمة البيئة ودعم وتمكين المرأة، حيث تناولت التعريف بالمشروعات الصغيرة وكيفية تنفيذها وتمويلها والاستفادة منها في القضاء على البطالة بصفة عامة ودعم المرأة المعيلة بصفة خاصة، ودور المشروعات الصغيرة باعتبارها من أهم المشروعات للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعى للأفراد في المجتمع وللمرأة بشكل خاص.. إلى جانب توضيح أن كل دول العالم تقوم بمبادرات لاقامة المشروعات الصغيرة لدعم العاطلين عن العمل وأصحاب الدخول المحدودة.

كما تناولت الندوة دور المشروعات الصغيرة في خلق فرص عمل جديدة وتخفيف الضعط على الوظائف الحكومية وتشجيع القطاع الخاص .

وأكدت منى جمعة مديرة مركز تدريب الأسرة المنتجة على دور المركز في تدريب المرأة والشباب على اقامة المشروعات وتوفير فرص عمل إلى جانب الدعم المقدم لهم من خلال تمويل اقامة المشروعات وتسويق الانتاج عن طريق المعارض وباقى الخدمات التي يقدمها المركز في مجال المشروعات الصغيرة .

وتحدث عدلي الكاشف مدير جمعية الأسر المنتجة عن دور الجمعية في توفير فرص عمل للسيدات المعيلات والفتيات لمساعدتهن على العيش حياة كريمة.. مؤكدا أن المشروعات الصغيرة تعتبر العصب الرئيسى للاقتصاد في الدولة .

ومن جانبها تناولت أماني غريب مدير جمعية الفيروز للتنمية الاقتصادية تجربتها في جمعية الفيروز باعتبارها إحدى منفذات المشروعات الصغيرة لدعم الأسر المنتجة .

واوصت الندوة باقامة مراكز لتدريب الشباب على التطوير والابتكار، وتوفير التمويل المناسب للشباب وبشروط ميسرة لتشجيعم على اقامة المشروعات الصغيرة، وكذا تشجيع الأسر المنتجة عموما والمرأة المعيلة بصفة خاصة على اقامة المشروعات الصغيرة ورفع المستوى الاقتصادى وزيادة دخل الأسرة .