شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس المنيا تحيي الذكرى الرابعة لشهداء طنطا في الهجوم الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص رعاة الكنائس بالمنيا، على ذكر 30 شهيد، هم شهداء الهجوم الإرهابي الذين استهدف كنيسة مارجرجس في طنطا بمحافظة الغربية في الذكرى الرابعة للتفجير في أحد السعف عام 2017 .

واحتفلت إيبارشية طنطا للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، اليوم الجمعة، بالذكرى الرابعة لحادث تفجير كنيسة طنطا «كنيسة الشهداء الابرار» بمحافظة الغربية، في أحد الشعانين «أحد الزعف» والذي راح ضحيته 30 شهيدا من أبناء كنيسة الشهيد مارجرجس إثر تفجير أحد العناصر الإرهابية نفسه أثناء قداس أحد الشعانين، والذي خلف 87 مصابا .

وترأس الأنبا بولا، مطران طنطا صلاة القداس الإلهي لذكرى استشهاد شهداء طنطا، بمشاركة أسر الشهداء وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا.

كانت كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة طنطا، قد شهدت تفجيرا صباح قداس احد السعف أودي بحياة أكثر من 21 قبطيا حتي الآن، وأعقب ذلك تفجير آخر بمحيط الكنيسة المرقسية بالأسكندرية .