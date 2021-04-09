شكرا لقرائتكم خبر عن «المدن التاريخية ومنظومة صناعة الذكاء» في محاضرة بنقابة المهندسين بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية ولجنة الصناعة والطاقة ندوة بعنوان «المدن التاريخية ومنظومة صناعة الذكاء»، ألقاها الدكتور محمد هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية وأستاذ العمارة والتخطيط بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.

وقال الدكتور حسـن لطفــى، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن الندوة تأتى تفعيلا لدور النقابة في القاء الضوء على المستجدات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بمواكبة التطور والتقدم على مستوى العالم في مجالات الصناعات المتنوعة ولتمكين المهندسين من أداء دورهم الريادى في جميع المجالات.

وأكد «لطفى» أن حل قضايا التنمية الشاملة بجناحيها الاقتصادى والاجتماعى مرتبطا بالتطور والتقدم الانسانى وتوفير سبل ومنهجيات متقدمة للحياه وتوفير اكبر قدر من الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين استناداً على التكنولوجيا.

وأشار «لطفى» إلى أنه يجري في مصر حاليا تطورا كبيرا في الانشاءات والمدن الذكية والخضراء منها المدن الجديدة مثل العاصمة الادارية ومدينة العلمين الجديدة، لافتا إلى ظهور مصطلحات جديدة في مجال الإنشاءات منها المدن الذكية ولكن هناك توجه لتغيير هذا المصطلح ليكون المدن البارعة.