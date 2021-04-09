شكرا لقرائتكم خبر عن «سموم الإسكندرية» يحذر من «عنب الدُب»: يصيب بالسرطان والصرع ويؤدى للوفاة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الدكتورة مها غانم، أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، مدير مركز السموم السابق، من تناول «عنب الدُب«، مؤكدة أنه يصيب الإنسان بالصرع ومخاطر السرطانات، فضلاً عن الوصول إلى الوفاة في أغلب الحالات.

وقالت «مها»، لـ«المصرى اليوم»، أنه على الرغم من استخدام ورق العشبة في الطب التقليدي كمطهرات للمسالك البولية ومدرات للبول وملينات لكن يجب استخدامها بكميات معتدلة وممكن يكون لها أعراض جانبية مثل الحساسية، والغثيان والصرع، ومن الممكن أن تصيب بالتسمم لانها تحتوى على مادة اربوتين التي تتحول إلى هيدروكينون في جسم الانسان والهيدروكينون هي مادة مستخدمة في الصناعات وكمضاد للأكسدة في صناعة المطاط والأغذية ومواد التجميل ( يستخدم كعامل تطوير في التصوير الفوتوغرافي، صبغ وسيط، مثبت في الدهانات، وزيوت الورنيش، ووقود المحركات بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام الهيدروكينون كمضاد للأكسدة في صناعة المطاط والأغذية).

وأوضحت أن مادة الأربوتين التي تحتوى عليها العشبة سامة جدا وتصيب الإنسان بالسرطانات وتسمم الكبد والكلى والدم والجينات ولا ينصح باستخدامها للحامل والمرضعات، مشيرة إلى أن أضرار عشبة عنب الدب تتمثل في الغثيان والاستفراغ وألم في المعدة وتغير لون البول إلى البني المخضر والأرق وقد يؤدي استخدامها لفترات طويلة أو بجرعة عالية إلى حدوث مشكلات في الكبد، ومشاكل في الكلى، وصعوبة في التنفس، ومشكلات في العينين، وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، وتشنجات، والوفاة.

وحذرت الدكتورة مها غانم من تناول المكملات والأعشاب دون اللجوء للطبيب أو الصيدلاني، مشددة على عدم استخدامها للحوامل والمرضعات لأنها قد تزيد من خطر الولادة المبكرة، وتؤدي إلى تحطم أنسجة الكبد لو اكلها أطفال، كما أنه ينصح عدم اكلها اذا كان الانسان يعاني من مشكلات في شبكية العين وأمراض الكلى والكبد ومشكلة ارتفاع ضغط الدم وأمراض ومشكلات في الجهاز الهضمي.