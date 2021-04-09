شكرا لقرائتكم خبر عن 4007 مواطنا تلقوا لقاح كورونا بمنافذ التطعيم بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في القليوبية أن إجمالي المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا بلغ منذ فتح باب التطعيم حتي الآن 4007 مواطنا تلقوا التلقيح في منافذ المحافظة، ففي مستشفي كفر شكر المركزي تلقى 1703 مواطنا التطعيم بينما تلقي اللقاح 953 مواطنا بمركز طب الأسرة بسنديون فيما تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد 1351 بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.

وكشفت بيانات مديرية الصحة بالقليوبية ان 63 مواطنا تلقوا اللقاح بكفرشكر المركزي اليوم بينما اتلقاه 53 بمركز طب الاسرة بسنديون بقليوب و44 بمركز طب حجازي بشبرا الخيمة بإجمالي 160 مواطنا.

و أعلن مصدر طبي بالمديرية خروج وتعافي 5 من مصابي فيروس كورونا من مستشفى قها للعزل الصحي، وبنها العام بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.

وبحسب المصدر فإن المتعافين 3 سيدات ورجلين تراوحت أعمارهم بين 45 عام 66 عامًا، مؤكدا أن المتعافين جميعهم سجلوا مسحات سلبية لفيروس كورونا بعد إجرائها لهم مرتين متتاليتين.

في وقت سابق سجلت محافظة القليوبية أمس 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية.