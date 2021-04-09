شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يرسل برقية تعزية إلى الملكة إليزابيث في وفاة الأمير فيليب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تعزية إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملكة ولجميع أعضاء الأسرة الملكية في مصابهم. الوضع في مصر

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