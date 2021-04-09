شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعيين الأفارقة» يبعث برقية تأييد لسياسات الرئيس السيسي دعما للتعاون الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه مؤتمر «أثر إتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية» الذي نظمه اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة بمدينه السلام شرم الشيخ- جنوب سيناء في الفترة من 7- 9 إبريل 2021 برعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، بمشاركة حوالي 3000 مشاركا حضوريا وعبر تقنية الزووم وشبكات التواصل الاجتماعي من الدول الأفريقية شمال وجنوب ووسط وشرق وغرب.

وتنشر «المصري اليوم» نص البرقية التي بعث بها الدكتور سيد خليفة أمين عام اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة ونقيب الزراعيين بجمهورية مصر العربية:

«يتوجه المشاركون في مؤتمر أثر إتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية الذي نظمه اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة بمدينه السلام شرم الشيخ- جنوب سيناء في الفترة من 7- 9 إبريل 2021 بالشكر والتقدير والعرفان لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة والذي تأسس أثناء رئاسة فخامته الإتحاد الافريقي وعلي بذلة كافه الجهود لتعزيز سبل التعاون بين الدول الأفريقية في كافة المجالات وخاصة في التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى في أفريقيا وذلك في اطار أجندة أفريقيا 2063 وعلي دعمه لمنطقة التجاره الحره الافريقية».

كما توجه المشاركون في المؤتمر من كافة الدول الأفريقية بالشكر والتقدير والأمتنان على إستجابه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعوة اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة بتخصيص العديد من المنح للشباب الأفارقة للدراسة بكليات الزراعة بالجامعات المصرية.

وأكد المشاركون والممثلون للمهندسين الزراعيون الأفارقة ونقاباتهم واتحاداتهم والمنتشرون في كافة مناطق وقطاعات الدول الأفريقية وفقا للبيان الختامي للمؤتمر ببذل كافة الجهود لدعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى في اطار أجندة أفريقيا للتنمية 2063.

وذيلت البرقية بـ«تحيا مصر وعاشت أفريقيا».