شكرا لقرائتكم خبر عن تيار قطبي بارد يصل من أوروبا.. حالة الطقس من السبت 10 أبريل إلى الخميس 15 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من السبت 10 أبريل إلى الخميس 15 أبريل 2021، حيث يصل تيار قطبي بارد إلى مصر، بعد أن أدي إلى تساقط الثلوج على أجزاء واسعة من اوروبا (بولندا وبلغاريا وبلجيكا وبريطانيا هوولندا والمانيا ).

ومن المتوقع أن يؤدي التيار إلى أجواء لطيفة حيث تنخفض درجة الحرارة بشكل كبير خاصة يومي السبت والأحد، ويسود طقس لطيف شمالا نهارا بارد ليلا، كما تنشط الرياح خلال هذه الفترة مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس، كما يسود اضطراب في الملاحة البحرية ونشاط للرياح مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة.

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس السبت 10 أبريل 2021:

فرص سقوط امطار خفيفة: على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة 20%

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب البلاد.

اضطراب الملاحة البحرية: وسرعة الرياح 60/70 كلم في الساعة وارتفاع الموج من 4 إلى 5.5 متر

اضطراب الملاحة البحرية: على البحر المتوسط والبحر الاحمر وسرعة الرياح 80/70 كلم في الساعة وارتفاع الموج من 4 إلى 6 متر

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- حالة الطقس الأحد 11 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

اضطراب الملاحة البحرية: على البحر الاحمر وسرعة الرياح 80/70 كلم في الساعة وارتفاع الموج من 4 إلى 6 متر

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- حالة الطقس الاثنين 12 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

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- حالة الطقس الثلاثاء 13 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

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- حالة الطقس الأربعاء 14 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

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- حالة الطقس الخميس 15 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

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وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من السبت 10 أبريل 2021 إلى الخميس 15 أبريل 2021