شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود: بعد عظمة موكب المومياوات لا أستطيع الانتظار حتى افتتاح المتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص الشكر إلى الفنان المصرى العالمى، مينا مسعود، سفير المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" بالخارج، على دعمه للسياحة الوطنية وترويجه للفاعليات السياحية والمزارات الأثرية لمصر عبر منصاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، أعرب مسعود عن انبهاره بما شاهده من احتفال عظيم خلال موكب نقل المومياوات الملكية في مصر، وقال: "بعد كل هذه العظمة لا أستطيع الانتظار كثيرًا لرؤية فاعليات افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد هو أيضا التزاما مصريا خالصا بالحفاظ على ثقافة وتاريخ هذا الشعب العريق، فالمتحف الكبير أيضًا يؤكد أن مصر هى أعظم البلاد فى أفريقيا والعالم".

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن المصري بالخارج مُبادر دائمًا وداعم ومساند لوطنه في كل الظروف والمناسبات، مؤكدة أن الفنان مينا مسعود يعتز بجذوره المصرية ويفتخر بحضارة بلاده العريقة ودائما يروج لها عبر منصاته الشخصية في إطار الحفاظ على الهوية والشخصية المصرية، كما فعل خلال زيارته لمنطقة الأهرامات بالجيزة في يناير الماضي، ضمن برنامج زيارته لمصر الذي ضم زيارات إلى عدد من المعالم السياحية البارزة.

وكانت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم قد دعت أبناء الجاليات المصرية في دول العالم إلى الترويج على نطاق واسع لحفل موكب المومياوات الملكية كحدث وطني تاريخي على كافة المستويات.

جدير بالذكر أن موكب نقل المومياوات الملكية انطلق في احتفالية مبهرة من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط بالقاهرة، السبت الماضي 3 إبريل، بحضور وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد ضم الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس، كما تابعت العديد من الدول هذا الحدث الكبير ونقلته عدة قنوات تليفزيونية عالمية وعربية.