شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توزع مستلزمات رمضان على المواطنين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت وزارة الداخلية كراتين رمضان تحتوى على مواد غذائية على البسطاء فى عدد من المناطق وذلك قبل شهر رمضان، لتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ورسم البسمة على الوجوه.

وتعظيماً لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية - قامت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين، استهدفت محافظات الإسكندرية والإسماعيلية والفيوم، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على المواطنين.

كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

جاء ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.