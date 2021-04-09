شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 25 فرصة عمل للمصريين راغبى نقل الكفالة بجدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية ، وفر 25 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة بمنتجع حياة شرما السياحي بمدينة تبوك براتب 2000 ريال، بالإضافة إلي المميزات الأخرى .

وقال الوزير: إن ذلك يأتى فى ضوء جهود مكتب التمثيل العمالى بجدة في إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: بتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالى عبد الحليم محمود لبيب بالتفاوض مع منتجع بمدينة تبوك لتوفير 25 فرصة عمل بوظيفة عامل نظافة براتب 2000 ريال، فضلا عن العمل 8 ساعات، وإجازة أسبوعية، والحوافز تحدد بعد المقابلة الشخصية.