الرئيس السيسي يبعث برقية عزاء في وفاة الأمير فيليب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تعزية إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة، في وفاة الأمير فيليب دوق أدنبرة.

وأعرب الرئيس السيسي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملكة ولجميع أعضاء الأسرة الملكية في مصابهم.

وأعلن قصر بكنجهام، اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث الثانية عن عمر يناهز 99 عامًا.

كان الأمير فيليب، غادر المستشفى اللندني الذي كان يمكث فيه، في 16 مارس الماضي، بعدما أمضى شهرًا متنقلاً بينه وبين مستشفى آخر، بسبب التهاب في البداية ثم لإجراء عملية في القلب.