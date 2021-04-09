قبل الرحلة بـ 4 ساعات.. مصر للطيران تتيح حجز مقعد خال مجاور للركاب بأسعار تبدأ من 400 جنيه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ــ محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، طرح خدمة جديدة للمسافرين على الدرجة السياحية من مطار القاهرة الدولي، تتمثل في حجز المقعد الخالي المجاور للمسافرين في الرحلات الدولية بأسعار مخفضة تبدأ من 400 جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان لها، الجمعة، أن القرار يأتي ضمن الخطة التى تنتهجها لتقديم أفضل خدمات وعروض السفر للركاب، وتحفيزهم على العودة مرة أخرى للاستمتاع بالطيران وتجارب السفر.

وأشارت إلى أنه يمكن للمسافرين الاستفادة بهذه الخدمة، أثناء إنهاء إجراءات السفر بمطار القاهرة الدولي، قبل 4 ساعات من موعد الإقلاع المحدد للرحلة، ويمكن للمسافرين الاتصال بمركز اتصالات مصر للطيران 1717 لمعرفة المزيد من المعلومات حول الخدمة الجديدة.

وكشفت مصادر بالشركة، أنه يمكن للركاب المسافرين على رحلات مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، التوجه إلى كاونترات الشركة قبل إقلاع الطائرة، وطلب حجر المقعد المجاور لمقاعدهم، خاصة أن هناك الكثير من الركاب يرغبون في عدم وجود ركاب آخرين في المقاعد المجاورة لهم.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أسعار الأماكن الخالية تكون حسب الرحلة، وتبدأ بـ400 جنيه وتختلف من رحلة إلى أخرى، ويمكن للركاب الاتصال بـ1717 لمعرفة الأسعار.