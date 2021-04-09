"مشاجرة داخل مبنى العزل".. كشف حقيقة التعدي على طبيب في مستشفى بالغربية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية وعدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طبيب بإحدى المستشفيات بالغربية للاعتداء بالضرب من قِبل أسرة إحدى السيدات "محجوزة بذات المستشفى" .

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 7 الجاري تبلغ لمركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية من نقطة شرطة إحدى المستشفيات بوقوع مشاجرة داخل مبنى العزل لمصابين فيروس "كورونا".

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ ، وتبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول طبيب بالمستشفى المُشار إليها "مصاب بـ "سحجات متفرقة واشتباه بكسر أحد أصابع اليد"، طرف ثانٍ أحد الأشخاص بالمعاش وأبنائه "4 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية"من بينهم سيدة – مقيمين ببندر السنطة بسبب اعتراض الطرف الثاني على قيام الطبيب بإدخال مريضة مصابة بفيروس "كورونا" داخل عنبر العزل المحجوز به زوجة الأول من الطرف الثاني ووالدة باقي أفراد الطرف الثاني، مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الطبيب بالضرب محدثين ما به من إصابات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة.