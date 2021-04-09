بالصور.. مخالفات انتهت برئيس حي داخل حجز قسم الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق مع رئيس حي 15 مايو الحالي "البير.ا." على خلفية اتهامه بتنفيذ أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بإحدى العقارات بحي الدقي.

البداية تعود إلى أنه أثناء مرور مفاجئ لمأمورية من الحي لتفقد الأوضاع بالشوارع، تلاحظ لهم وجود أعمال بناء بعقار في شارع متفرع من سليمان جوهر، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء.

على الفور، أبلغ مسؤولو الحملة رجال الشرطة وجرى ضبط المتهم إلى ديوان القسم، وتبين أنه رئيس حي 15 مايو الحالي وحي عين شمس السابق.

مصادر أمنية أشارت إلى أنه لا تهاون في مواجهة مخالفات البناء وضبط المخالفين مهما بلغ حجم مخالفاتهم، مؤكدة أنه تم ضبط المخالف لعرضه على النيابة المختصة.