في المنوفية.. الأحوال المدنية تساعد مواطنين في استخراج بطاقات الرقم القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أوفد قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية مأمورية لإحدى القرى التابعة بمحافظة المنوفية، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي، لعدد من السيدات تلبيةً لالتماساتهن، وتقديم المساعدة لهم في استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم.

كما تم إيفاد مأمورية مأمورية خارجية، لمحل إقامة إحدى السيدات بإحدى القرى بالمنوفية تعاني من مرض مزمن، وتم عمل الإجراءات اللازمة لتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بها.

ويواصل القطاع استقبال الحالات الإنسانية، بمكتب خدمات كبار السن وذوي القدرات الخاصة، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، بأوجه التيسيرات الإجرائية واللوجيستية المُمكنة، تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان وثوابت منظومة الأمن المعاصرة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.