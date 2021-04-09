بـ "هدايا رمزية ويوم ترفيهي".. الداخلية تشارك الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حرصت وزارة الداخلية ممثلة في كافة القطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية على المشاركة في الاحتفال بيوم اليتيم، من خلال تنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأطفال الإيتام وتقديم الدعم المعنوى لهم وتوزيع الهدايا الرمزية عليهم بمديرتي أمن قنا والشرقية.

ولاقى ذلك إستحساناً من الأطفال والقائمين على إدارات دور الرعاية، لحرص وزارة الداخلية على المشاركة فى كافة الفعاليات والأنشطة الإنسانية.

يأتي ذلك فى ضوء اهتمام أجهزة الدولة، ببناء وتنمية الإنسان المصري، وخلق جيل قادر على تحمل المسئولية في المستقبل، ودفع مسيرة التنمية والازدهار.