الداخلية: مد ساعات العمل وافتتاح 3 سجلات مدنية للتيسير على المواطنين بـ 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قررت وزارة الداخلية استمرار العمل بمكاتب سجلات مدنية "أحوال مدنية" حتى الساعة التاسعة مساءً، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية.

وقررت الوزارة افتتاح وتمديد العمل، ببعض السجلات اعتبارًا من غدًا السبت، وذلك على النحو التالي:

- افتتاح سجل مدنى أبو سمبل محافظة أسوان.

- افتتاح سجل مدنى الغردقة أول محافظة البحر الأحمر.

- افتتاح سجلات مواليد الخارج، لإدخال وقائع الأحوال المدنية للمصريين بالخارج بإدارات كفر الشيخ، جنوب سيناء، أسوان، البحر الأحمر.. فضلًا عن افتتاح مركز معلومات الأقصر، لإدخال واقعات الميلاد – الوفاة - الزواج – الطلاق، لأهالي المحافظة بقاعدة بيانات الرقم القومي، فضلاً عن مركز معلومات قنا، والذي كان يتولى تلك الأعمال توفيرًا للوقت والجهد.

يشار إلى أنه تم افتتاح المقر الجديد لسجل مدنى إسنا بمحافظة الأقصر، الكائن بشارع ترعة أصفون بمدينة إسنا، والمزود بأجهزة تصوير وحاسب آلي، لاستخراج مصدرات القطاع المميكنة وبطاقات الرقم القومي، بدلًا من المقر القديم، بالمساكن الشعبية بمدينة إسنا.

كما قررت الوزارة تمديد العمل حتى الساعة 9 مساءً، وذلك على النحو التالي:

- مركز إصدار الغربية محافظة الغربية

- سجل مدنى ديرمواس محافظة المنيا.

- سجل مدنى ملوى محافظة المنيا.

- سجل مدنى أبو قرقاص محافظة المنيا.

- سجل مدنى ديروط محافظة أسيوط.

- المقر النموذجي بمقر إدارة أسيوط محافظة أسيوط.

- المركز النموذجي بإمبابة محافظة الجيزة.

- سجل مدنى محرم بك محافظة الإسكندرية.

كما تم إضافة بعض الخدمات بالسجلات التالية:

- مقر إدارة بنى سويف محافظة بنى سويف، إضافة خدمة قيد عائلي ومصدرات مميكنة.

- مركز إصدار المنيا محافظة المنيا، إضافة خدمة بطاقات عاجلة.

- المقر النموذجي بمركز إصدار أسوان محافظة أسوان، إضافة خدمة قيد عائلي ومصدرات مميكنة.

- المقر النموذجي بإدارة أسوان محافظة أسوان، إضافة خدمة قيد عائلي ومصدرات مميكنة.

- سجل مدنى مركز أسوان محافظة أسوان، إضافة خدمة قيد عائلى ومصدرات مميكنة.

- سجل مدنى طيبة بمحافظة الأقصر محافظة الأقصر، إضافة خدمة استخراج البطاقات.

وتستمر جهود وزارة الداخلية، نحو التطوير والتحديث المتواصل، لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر، وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.