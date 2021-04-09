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إنقاذ شخص سقطت سيارته في ترعة المريوطية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنقذت العناية الإلهية قائد سيارة ملاكي من الموت إثر سقوطها بترعة المريوطية بالقرب من كوبري العزيزية مركز البدرشين، جنوب الجيزة، الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بإبلاغ الأهالي عن سقوط سيارة بمجرى الترعة.

وتبين أنه أثناء مرور سيارة ملاكي "فضي" بالطريق المتاخم لترعة المريوطية، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، وسقوطها بالمجرى المائي.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري ومسؤولي قسم الشرطة إلى محل الواقعة، وتم إنقاذ قائد السيارة، وانتشالها من الترعة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، بالواقعة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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