طلقة أنهت كل شئ.. كواليس جريمة قتيل لقمة العيش في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد عبد التواب ملابسات مقتل قائد مركبة "توك توك" عثر على جثته بأطراف مدينة السادس من أكتوبر.

تلقى اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة سائق توك توك وإلى جواره المركبة الخاصة به.

المعاينة تحت إشراف العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، أثبتت أن المجني عليه "محمد" في أواخر العقد الثاني من العمر، بها آثار طلق خرطوش بالجانب وبحوزته متعلقاته الشخصية.

فريق بحث رفيع المستوى ترأسه العقيد فوزي عامر مفتش قطاع أكتوبر، عكف عناصره على فحص علاقات المجني عليه، وتتبع حخط السير مع مراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، توصلت إلى أن شخصين شكلا عصابة تخصصت في سرقة قائدي الدراجات النارية بالإكراه وراء ارتكاب الواقعة.

المتهمان استدرجا الضحية إلى أطراف المدينة بالقرب من الطريق السريع، وحاولا إرغامه على النزول من التوك توك لكنه قاومهما فأخرج أحد المتهمين فرد خرطوش وأطلق عليه عيارًا فأرداه قتيلا، ولاذ وشريكه بالفرار دون سرقة شئ.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين "في العشرينات من العمر" وأقرا بصحة الواقعة وأرشدا عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.