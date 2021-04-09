شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة تانيوج الصربية: مصر قبلة السائحين الصرب واستئناف رحلات الشارتر قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ النواقل الجوية الصربية اعتبارا من صيف هذا العام تكثيف رحلات الشارتر الجوية إلى المقاصد السياحية الكبرى فى العالم وفى مقدمتها مصر التى وضعتها صربيا كأهم مقصد سياحى يتطلع الصربيون لزيارته، وقالت وكالة تانيوج الرسمية للأنباء، أن حكومة الصرب قد أجرت التنسيق اللازم بين النواقل الجوية / الشارتر / فى صربيا ووكلاء السياحة والسفر المحليين لتنفيذ برنامج التكثيف للرحلات الجوية إلى مصر ودول اخرى بمعدل 800 رحلة شارتر وهى الرحلات التى سيتجه معظمها إلى المناطق السياحية المصرية كالغردقة وشرم الشيخ فى مصر خلال الايام القادمة استثمارا لموسم عطلات عيد الفصح والأول من مايو القادم.

وقال بوسكو روبيك مدير عمليات الخطوط الجوية الصربية لتانيوج أن نقل السائحين بالطيران الشارتر إلى مقاصد العالم السياحية الهامة سيتم بغض النظر عما اذا كانت قيود السفر الجوى" العادى " قد تم تخفيفها أو لم يتم على ضوء تطور المواجهة بين العالم وجائحة كورونا التى أصابت حركة السفر الجوى عالميا بالشلل، متوقعا أن تشهد حركة السفر السياحى بالطيران الشارتر فى صربيا تحسنا هذا العام مقارنة بالعام الماضى.

وأشارت تانيوج، إلى أن شرط تلقى التطعيمات الواقية من نقل عدوى كورونا سيكون لازما لكل راغبى السفر عبر رحلات الشارتر المتجهة إلى مصر، مضيفه أنه سيتم تعزيز رحلات الشارتر السياحية وفق هذا الشركة لبلدان أخرى تشمل كلا من واليونان وتونس والسياحة الشاطئية على بحر ايجه.