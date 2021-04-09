شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس: السفينة الحاملة للكراكة "مهاب مميش" تصل بورسعيد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه من المنتظر وصول الكراكة الجديدة "مهاب مميش" أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط محمولة على متن سفينة النقل الثقيل XIANG RUI KOU لمنطقة غاطس بورسعيد مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لعبورها قناة السويس في اليوم التالي، ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء روتردام بهولندا، ومتجهة إلى منطقة الانتظار E1 بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن إجراءات فصل الكراكة عن السفينة ستتم تحت إشراف ومتابعة من الهيئة وبالتنسيق الكامل مع طاقم السفينة وخبراء ترسانة IHC الهولندية، على أن تتولى قاطرات الهيئة بعد ذلك تحريك وقطر الكراكة بالمجرى الملاحي.

وبدأت الكراكة مهاب مميش رحلتها فى البحر الأسبوع الماضى فى طريقها إلى الإسماعيلية، وعلى متنها فريق عمل متكامل من مهندسى وفنيى هيئة قناة السويس، للمتابعة مع خبراء وفنيو الشركة المنفذة للكراكة ومتابعة قراءات الماكينات والمعدات، والوقوف على الملاحظات المطلوبة.

وتعد الكراكة "مهاب مميش" الإضافة الأحدث لأسطول كراكات الهيئة وهى كراكة ماصة طاردة تلائم العمل في القناة، يبلغ طول الكراكة 147.4مترًا، وعرضها 23 مترًا، وغاطس 5.50 متر، بعمق تكريك 35 مترا، وقدرة كلية 29290 كيلو وات، وهى مميش أضخم الكراكات فى الشرق الأوسط، التى تنضم لأسطول هيئة قناة السويس.