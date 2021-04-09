شكرا لقرائتكم خبر عن المرأة شريك في كل نجاح..محافظ بني سويف: لدينا 15 مديرة و3 وكلاء بديوان المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد غنيم ،محافظ بنى سويف، إن المراة السويفية شريك في كل نجاح تم تحقيقه على ارض المحافظة بداية من اطلاق المحافظة لأول استراتيجية تنموية لعشر سنوات مقبلة للنهوض ب6 مشروعات اقتصادية منها الزراعة السياحة النقل واللوجستيات الاتصالات والمشروعات الصغيرة.

وأشار إلى أن المرأة تتقلد العديد من المناصب في القطاعت الهامة اثبتن الجدارة والتميز حيث وصل عدد المديرات في ديوان عام المحافظة إلى 15 مديرة بإدارات مركزية وحيوية أي اكثر من 40% من قيادات الديوان العام .و45% من ادارت الدواين المحلية من المراة و3 سيدات وكلاء وزارة في التضامن والتعليم والمالية.

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأنه تم الانتهاء من إنشاء المقر الدائم لفرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف والذي من المقرر افتتاحه قريبا، مشيرا إلى أن الفترة الماضية قد شهدت الدفع بجهود المجلس القومي للمرأة في كل برامجه وأنشطته التي تستهدف التفاعل الإيجابي مع كل قضايا المرأة،وتحفيز الشراكة وتعظيم أوجه الدعم المتاحة في مجال تدعيم القيادة النسائية، حيث تم مؤخرا تدريب وتأهيل أكثر من 140 سيدة على القيادة الفاعلة تحت شعار «نحو قيادة نسائية فاعلة»

جاءت تصريحات المحافظ في الاحتفالية التي نظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا، لتكريم القيادات النسائية المتميزة بمحافظتي بني سويف وفي حضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بلال حبش نائب محافظ بني سوي.