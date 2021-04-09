شكرا لقرائتكم خبر عن بالعباءة السيناوي ..وزيرة الثقافة تفتتح قصر ثقافة العريش بعد توقف 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالعباءة السيناوي افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قصر ثقافة العريش أمس، تنفيذا لمستهدفات الدولة نحو مواجهة التعصب والتطرف الفكري ونشر الوعي .

رافق الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء حفل الافتتاح، عقب تطويره واعادة تأهيله بالكامل .

قالت «عبدالدايم» إن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يولي اهتماماً خاصاً بارض سيناء التي تشغل مكانة خاصة في قلوب المصريين باعتبارها شاهداً على معجزات نجح في تحقيقها البواسل من رجال القوات المسلحة وتلامست مع ملاحم بطولية نسجها ابناءها لتعبر عن انتماءهم واخلاصهم للوطن.

وتابعت انه انطلاقاً من توجه الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في ارض الفيروز التي تحمل ملامح بارزة للهوية المصرية تضيف وزارة الثقافة إلى بنيتها قصر ثقافة العريش بعد تطويره وإعادة تأهيله بالكامل باعتباره استكمالا لعملية التنوير المرجوة

وأضافت أن افتتاحه يواكب الاحتفالات بأعياد تحرير سيناء وذكري انتصارات العاشر من رمضان، مشيرة أنه أحد المشروعات الهامة والأساسية في سيناء والهادفة إلى مواجهة التعصب والحفاظ على الهوية وبناء الوعى والادراك إلى جانب بناء شخصية الأجيال الجديدة من أبناء هذه البقعة الغالية وخلق مبدعين في كافة المجالات الفكرية والفنية المتنوعة وصون التراث السيناوي بكل عناصره ومفرداته.

وأوضحت أن إعادة افتتاح قصر ثقافة العريش تحقق بما يليق ومكانة كل مواطن على ارض سيناء وجاء ليضيء المحافظة بفعاليات متنوعة تشمل برامج لتأهيل المرأة على الحرف البيئية والتراثية، وتدريب الشباب على استخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال نوادي متخصصة وإقامة الأنشطة الفنية الأدبية والفنية المتعددة، وأكدت أنه خلال الفترة القادمة سيتم تشغيل مركزا لتنمية المواهب من اطفال وشباب شمال سيناء إلى جانب تنفيذ مشروع «ابدأ حلمك» لاكتشاف المواهب المسرحية والبدء الفورى في تطوير واعادة تاهيل سينما العريش بالاضافة إلى إقامة أسابيع ثفافية متنوعة بالتنسبق مع الجهات المعنية، ووجهت الشكر للواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على دعمه الجاد لافتتاح قصر ثقافة العريش وكذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الجهة المنفذة للمشروع ولكل من ساهم في ميلاد هذه المنارة التي تعكس اهتمام الوطن بتنفيذ استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية في جميع ربوع مصر.

وقال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة إن أرض سيناء ستبقى نموذجا مشرفا لمواجهة التعصب بتكاتف ابناءها الشرفاء مع البواسل من رجال الجيش والشرطة لتطهير الوطن من الإرهاب، ووجه الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها مساعى نشر الوعي باقامة هذا الصرح الثقافي العملاق الذي يجسد عودة الروح للحياة الثقافية لأهالي شمال سيناء، وثمن دور وزارة الثقافة الهادف إلى ارساء دعائم التنوير والابداع في مختلف انحاء مصر ايمانا بفاعلية القوى الناعمة في تحقيق التنمية الشاملة باعتبارها من اهم محاورها الرئيسة .

كما كرم محافظ شمال سيناء وزيرة الثقافة بإهدائها درع المحافظة وهدية تذكارية تمثل احد ملامح التراث السيناوي وكذلك قام بتكريم رئيس هيئة قصور الثقافة ورئيس الاوبرا .

وبدورها كرمت وزيرة الثقافة المحافظ بإهدائه درعا تذكاريا تقديرا لدعمه العمل الثقافي والتنموي بالمحافظة.

من جانبه قال رئيس هيئة قصور الثقافة إن قصر ثقافة العريش يمثل احد اهم العلامات والمنارات الثقافية بسيناء وجاء كرأس حربة اساسي لمواجهة التطرف، واشار ان افتتاحه يعد استعادة قوية وجادة وفعالة للحياة الثقافية بالمحافظة تأصيلا لقوة مصر الناعمة في نشر قيم الانتماء والوطنية والتسامح وصون الهوية، واضاف أن هذه المنارة الثقافية تحتل الرقم 22 ضمن قائمة طويلة من المشروعات الثقافية التي أقامتها الهيئة خلال ثلاثة سنوات بكافة محافظات الجمهورية ونجحت في تجاوز الخطة التي كانت تستهدف تطوير وتاهيل واعادة تشغيل 18 موقعا خلال 3 سنوات، واكد البدء في تطوير مسرح الطور بجنوب سيناء في يوليو القادم ضمن سلسلة الاعمال في العديد من المواقع بمختلف مناطق سيناء، وقدم الشكر لوزيرة الثقافة على الدعم المستمر لأنشطة وفعاليات الهيئة، وكذلك المحافظ على سعيه لتنشيط الحركة الثقافية بالمحافظة .

وكانت وزيرة الثقافة ومحافظ شمال سيناء قد تفقدا منفذ بيع الكتب الملحق بقصر ثقافة العريش والذي يضم مختلف اصدارات هيئة قصور الثقافة من الدراسات الشعبية والتى تتناول الهوية، النصوص المسرحية، وغيرها من السلاسل المتنوعة، ثم شهدا ملحمة فنية شارك بها 300 مبدع ضمت حفلا لفرقة الموسيقى العربية بالاوبرا وقادها المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام وتضمن باقة من المؤلفات الوطنية والعاطفية اداها كل من ياسر سليمان، رحاب مطاوع، نهاد فتحي، وليد حيدر، إلى جانب لوحات فنية ل 7 فرق تابعة لقصور الثقافة هي مطروح، بورسعيد، اسوان، سوهاج، الشرقية، الحرية بالاسكندرية، العريش.

يشار إلى أن قصر ثقافة العريش تبلغ مساحته الكلية للقصر 1950متر مربع ومكون من مبنى أرضي وطابقان وسطح ويضم الدور الأرضي مسرح يتسع لعدد 700 مشاهد، غرف للفنانين، قاعة فنون شعبية، غرف خدمات، منفذ بيع الكتب، غرف متعددة الأغراض، أما الدور الأول فيضم بلكون المسرح، مكتبة الطفل بها 2000 كتاب ومجلة قطر الندى واصداراتها للمكفوفين بطريقة برايل، نادي العلوم، نادي المرأة، قاعة موسيقى، قاعة تكنولوجيا المعلومات، قاعة الندوات، غرف إدارية، قاعات متعددة الأنشطة، كما يحتوى الدور الثانى على قاعة تدريب الفنون الشعبية، مكتبة عامة تحتوي على 3000 عنوان في كافة مجالات المعرفة إلى جانب مجلتى الثقافة.الجديدة والازهر، غرف ادارية وخدمات، كما تم وضع نظام تأمين يضم كاميرات داخلية وخارجية إلى جانب نظام كاميرات داخلي وخارجي لتأمين المبنى كما تمت مراعاة كافة الاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني .