شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: الكشف وتوفير العلاج بالمجان لأكثر من 1350 مواطناُ في قافلة طبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سيرالعمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بجزيرة أبوصالح مركز ناصر على مدار«الأربعاء والخميس 7 و8 أبريل الجاري»، مكونة من 10 عيادات في 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام،الأسنان،النساء ،الرمد،الأسنان،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1358مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان- معمل دم 62- معمل طفيليات 28- حالات الأشعة 25- استصدار 2 قرار نفقة دولة- تحويل عدد 30حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج- موجات فوق صوتية 45 حالة.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 87 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي- فيروس كورونا المستجد- السعار -أنفلونزا الطيور- الطفيليات المعوية والبلهارسيا )- الامراض الغير معدية (الضغط والسكر والسمنة)- أورام الصدر- تنظيم الأسرة- النظافة الشخصية ونظافة المنزل- التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن- ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطنا.

من ناحيته أكد وكيل وزارة الصحة أكد أن تلك القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي،الأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسؤول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل