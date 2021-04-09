شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة علي الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، للحفاظ علي هيبة الدولة وفرض سيادة القانون علي الجميع.

من جانبها، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعدلية و القسم الهندسى، بإزالة حالتي تعد الأولى عبارة عن فك شدة خشبية مجهزة لعمل بدروم، بعزبة الزيتة التابعة لقرية سندنهور علي مساحة ١٢٠ مترا، والحالة الثانية عبارة عن إزالة صبة سقف الدور الثانى علوى بعزبة المحامى التابعة لكفر اكياد علي مساحة ١٠٠ متر.

كما قامت الوحدة المحلية بالزوامل، بفك شدة خشبية لأعمدة الدور الرابع علوي على مساحة ١٢٠ مترا، بقرية السدرة التابعة للوحدة المحلية بالزوامل، فيما قامت الوحدة المحلية بالعدلية و مسؤول القسم الهندسي بالوحدة، بإزالة مبنى من الخشب ومعروش بالخيش، بقرية العدلية على مساحة ٥٠ مترا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى سياق متصل، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية وقسم الإزالات، بحملة إزالة فورية بناحية عزبة عطية الناظر الصالحية الجديدة، التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق، وتمت إزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة قيراط أي ما يعادل 175 مترا، وتم تسليم الأرض للزراعة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.