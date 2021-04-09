شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية ورياح شديدة تضرب مدن البحر الأحمر و تغلق ميناء الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت مدن البحر الأحمر الشمالية في رأس غارب والغردقة وسفاجا للعواصف الترابية والرياح الشديدة وحالة من سوء الأحوال الجوية وسرعة في الرياح المحملة بالأتربة، وانخفاض درجات الحرارة وارتفاع الأمواج، أدت إلى إغلاق ميناء الغردقة أمام حركة الملاحة.

كما شهدت مياه البحر الأحمر ارتفاعا بالأمواج، وسرعة في الرياح، وحذرت إدارة المرور من تجاوز السرعات على الطرق الخارجية.