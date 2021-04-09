شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يغيّب أحد قادة حرب أكتوبر.. 10 معلومات عن الفريق صلاح المناوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيعت، اليوم الجمعة، جنازة الفريق صلاح المناوي رئيس شعبة عمليات القوات الجوية في حرب أكتوبر، أحد أبطال مصر العظماء، من مسجد السيدة نفيسة.

وغيّب الموت «المناوي» مساء أمس الخميس، عن عمر 92 عاما، وأعلن ابن شقيقه على حسابه على موقع «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى عمنا اللواء طيار صلاح المناوي رئيس هيئة عمليات القوات الجوية خلال حرب أكتوبر.. اللهم ارحمه واعف عن سيئاته وتقبله مع الشهداء والنبيين والصديقين».

من هو الفريق صلاح المناوي؟

- وُلد الفريق صلاح الدين على زكي المناوي في محافظة دمياط يوم 14 يوليو 1929.

- تخرج في الكلية الحربية فبراير 1950.

- التحق بالكلية الجوية في 15 يونيو 1951.

- تولى عددًا من المناصب القيادية بينها قائد لواء جوي عام 1964، وقائد فرقة جوية بقاعدة فايد الجوية عام 1965.

- تولى قيادة قاعدة أنشاص عام 1967، فضلًا عن تدريبه مجموعة من الطيارين على الطائرة السوخوي 7.

- تولى منصب نائب رئيس هيئة العمليات الجوية 1968.

- عُين رئيسًا لهيئة العمليات الجوية عام 1969 حتى حرب أكتوبر.

- حصل على عدد من الأوسمة والنياشين، هي وسام النجمة العسكرية، ووسام الواجب العسكري، ووسام الجمهورية من الطبقة.

- حصل على نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية وهو برتبة رائد طيار، وذلك من الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، في 9 مارس 1960.

- حصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة من الطبقة الأولى تقديرًا لحسن الأداء العسكري الجوي بأمانة وإخلاص وهو برتبة عميد طيار أركان حرب من الرئيس أنور السادات في يوم 4 أغسطس 1971.

يذكر أن الراحل بعد تركه الخدمة قام بعمل جمعية خيرية لمساعدة أبناء مسقط رأسه قرية السرو بمحافظة دمياط، كما قام بتطوير مستشفى القرية وإمدادها بالعديد من الأجهزة والمعدات الحديثة.