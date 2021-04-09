شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس: المدينة المُكتشفة ستعيد السياحة بالأقصر إلى سابق عهدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور، زاهي حواس، إن مدينة «صعود أتون» المكتشفة بمنطقة هابو، غربي الأقصر، ستعيد السياحة إلى سابق عهدها في المدينة.

وأكد حواس في تصريحات خاصةلـ لـ«المصري اليوم»، أن المدينة ستقدم لمحة نادرة عن حياة المصريين القدماء في الوقت الذي كانت الإمبراطورية في أغنى حالاتها، وتبرز مظاهر الحياة في عصر الدولة الحديثة، وتكشف العديد من الألغاز، ومدن العمال ومناطق الإدارة، لافتًا إلى أن الكشف سيساعد في تسليط الضوء على أحد أكثر الأمور الغامضة في التاريخ، وهي الأسباب التي جعلت اخناتون ونفرتيتى يقرران الانتقال إلى العمارنة.

هًنا مر توت عنخ آمون

واكتشفت البعثة المصرية برئاسة الدكتور زاهي حواس، المدينة المفقودة تحت الرمال، والتي كانت تسمى «صعود آتون»، ويعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، جد توت عنخ آمون الذي مر بها منذ حوالي 3000 عام.

كشف أثري جديد بمدينة هابو غربي الأقصر

رحلة البحث عن معبدتوت عنخ أمون الجنائزي

وكان الدكتور زاهي حواس، أعلن الخميس، عبر الصفحة الرسمية لمركز زاهي حواس للمصريات التابع لمكتبة الإسكندرية، إن أعمال التنقيب بدأت في منطقة هابو غربي الأقصر منذ سبتمبر الماضي للبحث عن المعبدالجنائزي الخاص بالملك توت عنخ آمون، بعدما جرى العثور على معبدي كل من «حور محب» و«آي»

أكبر مدينة أسسها جد توت عنخ آمون

ولفت حواس إلى أن المدينة المكتشفة تعد أكبر مدينة أسسها أحد أعظم حكام مصر مصر القديمة وهو الملك «أمنحتب الثالث»، الملك التاسع من الأسرة الـ18، الذي حكم مصر من عام 1391 حتى 1353 ق.م، وهو جد توت عنخ أمون الذي شاركه ابنه ووريث العرش المستقبلي أمنحتب الرابع «أخناتون» آخر 8 سنوات من عهده.

كشف أثري جديد بمدينة هابو غربي الأقصر

وبدأت أعمال التنقيب في سبتمبر 2020، وفي غضون أسابيع، بدأت تشكيلات من الطوب اللبن بالظهور في جميع الاتجاهات، وكانت دهشة البعثة الكبيرة، حينما اكتشفت أن الموقع هو مدينة كبيرة في حالة جيدة من الحفظ، بجدران شبه مكتملة، وغرف مليئة بأدوات الحياة اليومية، وقد بقيت الطبقات الأثرية على حالها منذ آلاف السنين، وتركها السكان القدماء كما لو كانت بالأمس.

مظاهر كاملة للحياة في مصر قبل 3000 عام

وعثرت البعثة في الجزء الجنوبي على المخبز ومنطقة الطهي وأماكن إعداد الطعام كاملة مع الأفران وأواني التخزين الفخارية، والذي كان يخدم عددًا كبيرًا من العمال والموظفين. أما المنطقة الثانية، والتي تم الكشف عنها جزئيًا وهي تمثل الحي الإداري والسكني حيث تضم وحدات أكبر ذات تنظيم جيد. وهذه المنطقة مسيجة بجدار متعرج، مع نقطة دخول واحدة فقط تؤدي إلى ممرات داخلية ومناطق سكنية. وهذا المدخل الوحيد يجعلنا نعتقد أنه كان نوعًا من الأمن حيث القدرة على التحكم في الدخول والخروج إلى المناطق المغلقة.

كشف أثري جديد بمدينة هابو غربي الأقصر

عناصر معمارية نادرة تعو للأسرة الـ18

وتعتبر الجدران المتعرجة من العناصر المعمارية النادرة في العمارة المصرية القديمة، وقد استخدمت بشكل أساسي في نهاية الأسرة الثامنة عشرة. أما المنطقة الثالثة فهي ورشة العمل، حيث تضم بإحدى جهاتها منطقة إنتاج الطوب اللبن المستخدم لبناء المعابد والملحقات، ويحتوي الطوب على أختام تحمل خرطوش الملك أمنحتب الثالث (نب ماعت رع). كما اكتُشف عدد كبير من قوالب الصب الخاصة بإنتاج التمائم والعناصر الزخرفية الدقيقة، وهذا دليل آخر على النشاط الواسع في المدينة لإنتاج زخارف كل من المعابد والمقابر.

وملامح لوجود صناعة

وعثرت البعثة في جميع أنحاء مناطق الحفائر على العديد من الأدوات المستخدمة في النشاط الصناعي مثل أعمال الغزل والنسيج، كما تم اكتشاف ركام المعادن والزجاج، لكن المنطقة الرئيسية لمثل هذا النشاط لم يتم اكتشافها بعد.كما تم العثور على دفنتين غير مألوفتين لبقرة أو ثور داخل إحدى الغرف، ومازال البحث جار لتحديد طبيعة والغرض من هذه الدفنات كما تم العثور على دفنة رائعة لشخص ما بذراعيه ممدودتين إلى جانبه، وبقايا حبل ملفوف حول ركبتيه، ويعد موقع ووضع هذا الهيكل العظمي غريبا نوعًا ما، وهناك المزيد من البحث حول هذا الأمر.

كشف أثري جديد بمدينة هابو غربي الأقصر

ومعلومات عن عمال كانوا هنا

كما تم العثور على إناء يحتوي على جالونين من اللحم المجفف أو المسلوق (حوالي 10 كجم) ويحمل نقوش قيمة يمكن قراءتها: «السنة 37، لحوم مسلوقة لعيد حب سد الثالث من جزارة حظيرة (خع) التي صنعها الجزار إيوي»، وهذه المعلومات القيمة لا تعطينا فقط اسمي شخصين كانا يعيشان ويعملان في المدينة، بل يؤكدان أن المدينة كانت نشطة وتحدد زمن مشاركة الملك أمنحتب الثالث مع ابنه أخناتون.

كما عثرت البعثة أيضاً على نص منقوش على طبعة ختم يقرأ: «جم با أتون» أي مقاطعة أتون الساطع، وهذا اسم معبدقد بناه الملك أخناتون بالكرنك. كما تم الكشف عن مقبرة كبيرة لم يتم تحديد مداها بعد، واكتشفت البعثة مجموعة من المقابر المنحوتة في الصخور بأحجام مختلفة والتي يمكن الوصول إليها من خلال سلالم منحوتة في الصخر، وهناك سمة مشتركة لبناء المقابر في وادي الملوك ووادي النبلاء. وما زال العمل جار وتتوقع البعثة الكشف عن مقابر لم تمسها يد مليئة بالكنوز. وتتيح أعمال التنقيب المستمرة لعلماء الآثار الوصول إلى طبقة النشاط الأصلية للمدينة، حيث تم كشف النقاب عن معلومات ستغير التاريخ وتعطينا نظرة ثاقبة فريدة عن عائلة توت عنخ آمون.

كشف أثري جديد بمدينة هابو غربي الأقصر

ويقدم الكشف الجديد للمدينة المفقودة بانوراما أعمق لما كانت عليه الحياة اليومية للمصريين القدماء من حيث أسلوب بناء وديكورات المنازل والأدوات التي استخدموها وكيفية تنظيم العمل، فرغم أن لدينا الكثير من المعلومات حول المقابر والمعابد ولكن هذه هي المرة الأولى التي تكشف أسرارًا عن حياة ملوك العصر الذهبي لمصر لكن ما جرى الكشف عنه بحسب البعثة الأثرية هو ثلث المنطقة فقط حتى الآن، إذ ستواصل البعثة أعمال التنقيب، بما في ذلك المنطقة التي تم تحديدها على أنها الموقع المحتمل لمعبدتوت عنخ آمون الجنائزي، للكشف عن المزيد من أسرار.