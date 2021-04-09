شكرا لقرائتكم خبر عن الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء.. 5 اجتماعات و6 قرارات.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد ‏الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 9 أبريل 2021، والذى تضمن الموافقة على عدد ‏من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس ‏الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة‎.‎

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرار الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم ‏وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث نص مشروع القانون على أن ‏الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، فضلاً عن ‏الموافقة على مشروع قرار بشأن التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات ‏المتحدة الأمريكية حول الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2020، والذي ‏يهدف إلى إضافة 22 مليون و838 ألف دولار للمنحة ليصبح إجمالي التزامات الوكالة الأمريكية للتنمية ‏الدولية 50 مليوناً و513 ألف دولار، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن الموافقة على قرار ‏مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى رقم 21/2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم ‏رأس مال البنك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو ‏‏2020، وأداة اكتتاب مصر في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك‎.‎

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين ‏الحكومتين المصرية واليابانية فيما يتعلق بتقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا" للحكومة المصرية ‏قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء، قيمته 25 مليار ين ياباني، والموقعة في القاهرة بتاريخ ‏‏15/2/2021، كما تم اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة بني سويف التصرف بالبيع ‏لمساحة حوالى 2053 فداناً بناحية وادي سنور، مركز بني سويف، وذلك لإحدى الشركات - الشاغلة لها – ‏بغرض الاستصلاح والاستزراع، وكذلك اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية ‏لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 76 المنعقدة بتاريخ 29/3/2021‏

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم ‏عقد اجتماع مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومساعد الوزيرة لاستعراض الصورة النهائية لبرنامج ‏الإصلاحات الهكيلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري الذي تستعد الحكومة لإطلاقه، إلى جانب اجتماع ‏مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وزير التنمية المحلية، حيث وجه بالتأكد من توافر ‏السلع التموينية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، وشدد على ‏ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، فضلاً عن اجتماع مع وزير الزراعة ‏واستصلاح الأراضي لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق "منظومة الري الحديث"، حيث أكد على أهمية تنفيذ ‏تطبيق المنظومة، واستغلال مياه الري بالشكل الأمثل‎. ‎

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد الاجتماع الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، ‏لمناقشة عدد من الملفات المهمة مثل جهود مواجهة فيروس "كورونا" وموقف توفير اللقاحات، وتأمين حاجة ‏المواطنين من جميع السلع بأسعار ملائمة، ومبادرة "إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي"، ‏بالإضافة إلى اجتماع بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث الاستعدادات والترتيبات اللازمة ‏لاحتفالية افتتاح العاصمة، وذلك بحضور عدد من المسئولين، ومسئولي الشركة المشرفة على تنظيم ‏الاحتفالية‎.‎

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت استعراض سيادته تقرير من ‏وزير التنمية المحلية حول الموقف النهائي للتصالح في مخالفات البناء عقب انقضاء المهلة المحددة لتقنين ‏الأوضاع بنهاية مارس 2021، حيث تم تقديم 2.9 مليون طلب تصالح منها 2.8 مليون طلب ‏بالمحافظات، بينما تلقت أجهزة المدن الجديدة 70.9 ألف طلب، فضلاً عن متابعة جهود لجنة الاستغاثات ‏الطبية بمجلس الوزراء خلال شهر مارس الماضي، وذلك خلال تقرير تلقاه من رئيس اللجنة، حيث تمت ‏الاستجابة الفورية لـ 571 حالة تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ‏ومكتب خدمة المواطنين، كما حضر احتفالية كبيرة سلم فيها مفاتيح الدفعة الأولى من السيارات الجديدة التي ‏تعمل بالوقود المزدوج لعدد من المستفيدين من مبادرة "إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي"، ‏وذلك بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والمالية، والتجارة والصناعة‎.‎

كما شملت الأنشطة أيضاً، افتتاح رئيس مجلس الوزراء الموسم السادس للمعرض السنوي "أهلا رمضان" ‏‏2021، الذي يقام بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار تلائم جميع المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان ‏الكريم، وذلك برفقة وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، ورئيس جهاز ‏حماية المستهلك، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وكذلك شهد سيادته مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين ‏وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي، بشأن حماية وتمكين العمالة غير المنتظمة، ‏ووقع مذكرة التفاهم وزيرتا التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي

كما شهد مراسم توقيع اتفاقية عقد بين وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة ‏العربية للتصنيع، ممثلة في مصنع سيماف؛ بهدف تصنيع وتوريد 1000 عربة سكة حديد بضائع بين وزارة ‏النقل والهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى متابعة موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى ‏المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر مارس 2021، وذلك في تقرير ‏تلقاه من مدير المنظومة، حيث تم التعامل مع 102 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر نصيب ‏الوزارات منها 70%، إلى جانب إلقاء سيادته كلمة مصر خلال القمة العاشرة لمنظمة الدول الثماني النامية ‏للتعاون الاقتصادي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى وعبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث أكد أن ‏مصر تحرص على مواصلة النهج المشترك لمعالجة القضايا الاقتصادية المهمة والتحديات الناشئة بما في ‏ذلك الوصول العادل للقاحات كورونا‎.‎

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر ‏التقرير، لقاء مع سفير سلطنة عمان الجديد لدى مصر، حيث أشاد بعلاقات الإخاء والتعاون التي تربط ‏مصر بالسلطنة، والدور الكبير الذي بذله المغفور له السلطان قابوس بن سعيد في تعزيز العلاقات مع ‏مصر، فضلاً عن لقاء مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة خطة الهيئة في إطار تنفيذ الاتفاق الموقع ‏بين الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتصنيع وتوريد 1000 عربة بضائع ضمن ‏خطة الدولة لتعظيم المنتج المحلي في مجال صناعة عربات السكك الحديدية، بالإضافة إلى مفاوضات ‏‏"كينشاسا" حول سد النهضة الإثيوبى، ومشروعات الوزارة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية‎.‎