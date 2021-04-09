شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح سجلات مدنية جديدة وتمديد العمل ببعض المقار لـ9 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الداخلية افتتاح وتمديد العمل ببعض السجلات اعتباراً من غد السبت، وذلك على النحو التالى :-

• إفتتاح سجل مدنى أبو سمبل (محافظة أسوان).

• إفتتاح سجل مدنى الغردقة أول (محافظة البحر الأحمر).

افتتاح سجلات مواليد الخارج لإدخال وقائع الأحوال المدنية للمصريين بالخارج بالإدارات التالية.

• إدارة كفر الشيخ

• إدارة جنوب سيناء.

• إدارة أسوان.

• إدارة البحر الأحمر.

فضلا عن إفتتاح مركز معلومات الأقصر لإدخال واقعات (الميلاد – الوفاة - الزواج – الطلاق) لأهالى المحافظة بقاعدة بيانات الرقم القومى فضلاً عن مركز معلومات قنا والذى كان يتولى تلك الأعمال توفيراً للوقت والجهد.

يشار إلى أنه تم إفتتاح المقر الجديد لسجل مدنى (إسنا) (بمحافظة الأقصر) الكائن بشارع ترعة أصفون بمدينة إسنا ، والمزود بأجهزة تصوير وحاسب آلى لإستخراج مصدرات القطاع المميكنة وبطاقات الرقم القومى بدلاً من المقر القديم.. بالمساكن الشعبية بمدينة إسنا.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما سيتم

:-

تمديد العمل حتى الساعة 9 مساءً ، وذلك على النحو التالى

• مركز إصدار الغربية (محافظة الغربية).

• سجل مدنى ديرمواس (محافظة المنيا).

• سجل مدنى ملوى (محافظة المنيا).

• سجل مدنى أبو قرقاص (محافظة المنيا).

• سجل مدنى ديروط (محافظة أسيوط).

• المقر النموذجى بمقر إدارة أسيوط (محافظة أسيوط).

• المركز النموذجى بإمبابة (محافظة الجيزة).

• سجل مدنى محرم بك (محافظة الإسكندرية).

إضافة بعض الخدمات بالسجلات التالية:-

• مقر إدارة بنى سويف (محافظة بنى سويف).. إضافة خدمة قيد عائلى ومصدرات مميكنة.

• مركز إصدار المنيا (محافظة المنيا).. إضافة خدمة بطاقات عاجلة.

• المقر النموذجى بمركز إصدار أسوان (محافظة أسوان).. إضافة خدمة قيد عائلى ومصدرات مميكنة.

• المقر النموذجى بإدارة أسوان (محافظة أسوان) إضافة خدمة قيد عائلى ومصدرات مميكنة.

• سجل مدنى مركز أسوان (محافظة أسوان).. إضافة خدمة قيد عائلى ومصدرات مميكنة.

• سجل مدنى طيبة بمحافظة الأقصر (محافظة الأقصر).. إضافة خدمة إستخراج البطاقات.

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.