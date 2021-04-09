شكرا لقرائتكم خبر عن قصر بكنجهام يعلن وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت العائلة البريطانية المالكة فى بيان اليوم الجمعة ، وفاة الأمير فيليب ، دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية ، عن عمر ناهز99 عاما، لتنتهى بذلك قصة حب الأمير فيليب والملكة إليزابيث التى دامت لأكثر من 70 عامًا.

وقال بيان من قصر باكنجهام: "ببالغ الأسى أعلنت جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكى الأمير فيليب دوق إدنبرة، حيث توفى سموه بسلام صباح اليوم فى قلعة وندسور ".

البيان أصبح الأمير فيليب المستشار الموثوق للملكة إليزابيث الثانية وأبًا لأطفالها، التى وصفته بأنه "قوتها وبقائها" طوال زواجهما الذى دام 73 عامًا وحطم الرقم القياسى، وعانى الدوق من تدهور صحي فى السنوات الأخيرة ، حيث تقاعد من الواجبات الملكية فى عام 2017، وفى 16 مارس ، خرج من مستشفى الملك إدوارد السابع فى لندن ، بعد دخوله قبل شهر من ذلك "كإجراء احترازي"، وجاء فى بيان صادر عن قصر باكنجهام عند دخوله المستشفى أنه أرسل إلى المستشفى بناء على نصيحة طبيبه بعد أن شعر بتوعك، وبعد أسبوع ، قال القصر إنه يعانى من "عدوى" وأنه سيبقى في المستشفى، ومع ذلك ، استمرت العائلة المالكة في إعطاء تقييم متفائل لصحته ، حيث قال ابنه الأصغر الأمير إدوارد إنه "أفضل كثيرًا" وكان "يتطلع إلى الخروج". بيان العائلة الملكية

يذكرأن، ولد فيليب في جزيرة كورفو اليونانية فى 10 يونيو 1921 لأمير اليونان أندرو والأميرة أليس أميرة باتنبرج، وقبل أن يتزوج إليزابيث في عام 1947 ، تخلى فيليب عن ألقابه الملكية اليونانية والدنماركية وأصبح مواطنًا بريطانيًا، حصل على العديد من الألقاب الملكية بما فى ذلك دوق إدنبرة وإيرل ميريونث وبارون جرينتش، ولم يصبح أميرًا رسميًا في المملكة المتحدة حتى عام 1957.