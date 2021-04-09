شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى تسجيل مستحقي "تكافل وكرامة" للحصول على منحة رمضان ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، نفي الحكومة ما تردد عن وجود رابط لتسجيل بيانات مستحقي معاش تكافل وكرامة، للحصول على منحة بمناسبة شهر رمضان، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 2.47% خلال جلسات الأسبوع المنتهى

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 10303.55 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.82% ليغلق عند مستوى 1876.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضاً بنحو 5.71% مغلقًا عند مستوى 2794.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 2.07% مغلقًا عند مستوى 12665.03 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.32% ليغلق عند مستوى 1248.10 نقطة.

تعرف على التحويلات المرورية لتطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الشرقى

تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الشرقى فى المسافة من منزل بنى سويف وحتى محطة رسوم الكريمات بطول 34 كيلو متر ، الأمر الذى يستلزم غلق الإتجاة القادم من محافظات الصعيد إتجاه القاهرة بطول المسافة المشار إليها، هذا ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

مسعود أوزيل يزور مسجد أحمد أبن طولون فى القاهرة.. ويعلق: أنا مسلم وسأموت مسلم

يزور النجم الألماني، مسعود إوزيل، لاعب نادي فنربخشة التركى، القاهرة، حيث أوضح من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه يتواجد حاليًا فى مسجد أحمد بن طولون، فى القاهرة، وذلك عن طريق خاصية تحديد المواقع، وصورة مرسومة له مع المسجد.

صور حصرية لمدينة "صعود آتون المفقودة" المكتشفة حديثا بالأقصر

انفرد " الخليج 365 " بأول صور حصرية من داخل موقع اكتشاف جديد ينضم للحضارة التاريخية بمصر فى عاصمة الحضارة الفرعونية القديمة "مدينة طيبة" محافظة الأقصر حالياً، حيث اكتشفت البعثة المصرية برئاسة الدكتور زاهي حواس المدينة المفقودة تحت الرمال والتي كانت تسمى "صعود آتون"، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدام المدينة من قبل توت عنخ آمون، أى منذ 3000 عام.

"القومية للأنفاق" تتلقى عرضًا أمريكيًا لتنفيذ الخط السادس للمترو من الخصوص للمعادى

تلقت الهيئة القومية للأنفاق عرضا أمريكيا لتنفيذ الخط السادس للمترو الممتد من الخصوص حتى المعادى بطول 30 كم، حيث تقدم بالعرض تحالف شركات أمريكية تقودها شركة بيكتل الأمريكية، وأبدت رغبتها في تنفيذ خط المترو الجديد بشراكة مع شركات محلية، مع التعهد بتقديم عرض تمويلى في صورة قرض ميسر يغطى تكلفة المشروع.

انخفاض حرارة الجو 4 درجات بكافة الأنحاء والصغرى بالقاهرة 13 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 3 و 4 درجات، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

جارديان تبرز اكتشاف "المدينة المفقودة": أهم كشف أثرى منذ مقبرة توت عنخ آمون

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة لمصر القديمة التى يعود عمرها لنحو 3 آلاف عام، وأشارت إلى أن الخبراء يقولون إنها أكبر مدينة يتم اكتشافها وواحدة من الاكتشافات الآثرية الأكثر أهمية منذ اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

كومباوند فرعونى.. فيديوهات وصور حصرية من داخل مدينة صعود آتون المفقودة المكتشفة بالأقصر.. المدينة أسسها الملك أمنحتب الثالث منذ 3 آلاف عام.. مصطفى وزيري: المدينة تكشف أسرارا جديدة في حياة الملك توت عنخ أمون

انفرد " الخليج 365 "، بأول جولة حصرية من داخل موقع اكتشاف جديد ينضم للحضارة التاريخية بمصر فى عاصمة الحضارة الفرعونية القديمة "مدينة طيبة" محافظة الأقصر حالياً، حيث كشفت البعثة المصرية برئاسة الدكتور "زاهي حواس" المدينة المفقودة تحت الرمال والتي كانت تسمى "صعود آتون" والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدام المدينة من قبل توت عنخ آمون، اي منذ 3000 عام.

الحكومة تنفى تسجل بيانات مستحقى "تكافل وكرامة" للحصول على منحة رمضان ‏

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن تداول رابط جديد لتسجيل بيانات الراغبين من مستحقى برنامج "تكافل ‏وكرامة" فى الحصول على منحة بمناسبة شهر رمضان.‏

يا بركة رمضان.. الأوقاف تواصل حملة تعقيم ونظافة المساجد استعدادا للشهر الكريم.. وانطلاق الحملة من القاهرة وتعميمها بالمحافظات.. والالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية ضد كورونا السبيل لمواجهة الوباء.. صور

تواصل وزارة الأوقاف ومديرياتها فى المحافظات استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث أطلقت الوزارة حملة تعقيم ونظافة مكبرة بجميع المساجد فى القاهرة والمحافظات، بحضور قيادات من الوزارة ومديري المديريات والعاملين، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

تغييرات دفاعية في تشكيل الأهلي ضد سيمبا فى دوري أبطال أفريقيا الليلة

يشهد فريق الأهلي خلال مباراة سيمبا التنزاني اليوم، العديد من التغييرات في التشكيل بسبب ظروف الغيابات التي يعاني منها الأهلي بجانب رغبة الجهاز إراحة أكثر من لاعب بعدما ضمن الأهلي التأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

الكهرباء تعلن البدء فى رفع قدرة خط الربط مع السودان.. اعرف التفاصيل

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى الأعمال الخاصة برفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان من 80 ميجا وات إلى 300 ميجا وات، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الدولة في أن تتحول مصر إلى مركز عالمي للطاقة بين مصر وأوروبا وإفريقيا ودول الخليج.

رمسيس الثانى يحتفل بعودة تماثيله لواجهات معبده بعد آلاف السنين.. البعثة الأثرية المصرية تعيد تمثالين جديدين للواجهة الغربية بالمعبد.. أمين الآثار: أعدنا 5 تماثيل.. والمرمم المصرى أثبت جدارته بعد العمل بالمشروع

بأياد مصرية خالصة حقق رجال البعثة الأثرية المصرية بقيادة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنجازا عالميا جديدا حققه المصريون بإعادة واجهات معبد الأقصر لما كان عليه منذ آلاف السنين، حيث تمت إعادة تمثالين فى 8 أبريل الجاى 2021 فى الواجهة الغربية للمعبد، بجانب 3 تماثيل عادت لموقعها الأصلى بترميمها وتجميعها بأيادي مصرية فى أعوام 2017 و2018 و2019.