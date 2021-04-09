شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تعلن اختيار صباح مشالى ضمن أفضل أربع مهندسات عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة المهندسين، اختيار المهندسة صباح مشالي رئيس لجنة المهندسات وعضو المجلس الأعلي للنقابة، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ضمن أفضل أربع مهندسات عالميا لعام 2020 من الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية (WFEO) .

ثمن المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، فى بيان، هذا التكريم، لافتا إلى أن اختيار صباح مشالي إنجاز عالمي يحسب لكل المهندسات المصريات، ويؤكد علي أن المهندسة المصرية قادرة علي المنافسة عالميا، مشيرا إلى أن هذا يعكس وضع المرأة المصرية في كل المجالات خلال الفترة الحالية، خاصة بعدما أتاحت الدولة لها الفرصة لإثبات ذاتها وأصبحت تمثل في كل مناحي المجتمع المصري .

وأثناء تكريمها أعربت المهندسة صباح مشالي عن خالص اعتزازها لكونها جزء من هذه المراسم وهذا الحدث العظيم، وتقدمت بالشكر بالنيابة عنها وعن كل المهندسات في العالم، للاتحاد العالمي للتنظيم الهندسي واليونيسكو، وأبدت خالص شكرها لنقابة المهندسين المصرية لترشيحها لهذه الجائزة القيمة ولدعمها والجهد الذي بذلته ولإعطائها الفرصة لتكون جزءا من هذا الحدث العالمى.

كانت صباح مشالي قد اختيرت في عام 2018 ضمن أفضل خمسين شخصية نسائية مؤثرة في الاقتصاد المصري ولها العديد من الاوراق البحثية والعلمية في مجال الشبكات الذكية والطاقات المتجددة، وتشغل مشالي حاليا منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتخرجت من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1986 شعبة كهرباء وبعد تخرجها التحقت للعمل بهيئة كهرباء مصر المركز القومي للتحكم فى الطاقة عام 1989، ودرست بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وتخرجت منها عام 2002 وكذا جامعة هارفارد الأمريكية "برنامج إعداد القيادات التنفيذية" بالشرق الاوسط عام 2003.

وشغلت عدة مناصب منها مساعد وزير الكهرباء والطاقة، والعديد من المناصب بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة كان آخرها وكيل وزارة أول لتطوير الأداء والاتصال السياسي وذلك من عام 2012 الي 2019، كما تشغل منصب نائب رئيس رابطة مشغلي شبكات نقل الكهرباء بدول حوض البحر الأبيض المتوسط، والعديد من الشركات والمنظمات المصرية والعالمية منها: عضوية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وعضوية شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا مقرر الشعبة القومية لمجلس الطاقة العالمي وممثل مصر وشمال إفريقيا بالمنظمة الإفريقية للمواصفات الكهروتقنية، وعضوية القومية المصرية الكهروتقنية والمجلس الدولي للأنظمة الكهربائية الكبيرة والشعبة القومية لشبكات توزيع الكهرباء.