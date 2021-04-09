شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القطاع الدينى بالأوقاف يفتتح مسجد الحافظ بالمقطم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، مسجد الحافظ بالمقطم، بحضور اللواء أحمد أبو بكر ، رئيس حي المقطم، وعدد من قيادات الأوقاف .

وقال طايع خلال خطبة الجمعة، إنه يجب علينا أن نستقبل شهر رمضان الفضيل بقلوب مخلصة، تجمع بين الأمل والرجاء في عفو الله تعالی وکرمه ومغفرته، مؤكدا أن الله عز وجل منح في هذا الشهر الكريم منحا وتجليات على عباده؛ ويمدهم فيه بالأجر، والفضل العظيم، والعطاء العميم.

وتابع رئيس القطاع الدينى بالأوقاف: "أنه علينا أن نستشعر الفضل، وأن نحسن استقبال شهر رمضان المبارك واغتنامه بالتوبة النصوح الصادقة التي تطهر القلوب، وتصلح النفوس، وتمحو الذنوب، وأن نستقبل شهر رمضان بقلوب عامرة، ونفوس طاهرة، وأن نغتنمه بالتكافل، والتعاون، والتراحم، والمسارعة إلى الجود والعطاء، مستشهدا بقوله تعالى: "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم"، مضيفا أن نبينا - صلی الله عليه وسلم- كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فهذه هي أخلاق نبينا حتى لا يكون بيننا في رمضان جائع ولا مسكين ولا محتاج إلا قضينا- متكاتفين - حوائجهم، وأغنيناهم عن ذل السؤال في هذا الشهر الكريم".

وافتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 89 مسجدًا جديدًا "إحلال وتجديد"، و13 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالى 102 مسجد، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1307) مساجد، منها (1219) مسجدًا جديدًا و(88) مسجدًا "صيانة وترميم".

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سلم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، درع محافظة الجيزة ؛ وذلك بحضور الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد ، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة ، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة، في إطار احتفال محافظة الجيزة بعيدها القومي.