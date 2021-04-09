شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان .. 450 طالبا شاركوا فى موكب نقل المومياوات.. ووزير السياحة يكرم الجامعة والان مع تفاصيل الخبر
كما شارك طلاب كليات الفنون في عمل جداريات هائلة عن المصري القديم بميدان سيمون بوليفار الذي مر الموكب من خلاله، وفي تجميل أحواض النباتات بمدخل متحف الحضارة المصرية وبعض الوحدات الزخرفية ذات الطابع المصري القديم، والإسلامي والقبطي والروماني واليوناني والشعبي، كما تم عمل 6 لوحات من الرخام المحفور بها تصميمات من مختلف العصور زادت من جمال وروعة مدخل المتحف الخارجى، كذلك تم عمل 6 بانرات تم تعليقها في الواجهة وعلى مداخل المتحف.
وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كرم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وعمداء الكليات الفنية :الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية والدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، وعميد كلية التربية الرياضية بنين بالهرم الدكتور عماد العزباوي ووكلاء هذه الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، هذا بالإضافة إلى تكريم الطلاب المشاركين في الموكب الجنائزى لنقل المومياوات الملكية، و تجميل متحف الحضارة وميدان سيمون بوليفار، والوزارات وهيئات الدولة والإعلاميين والفنانين والشركة المنظمة للحدث وذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم بالمتحف للمشاركين في هذا الحدث المهيب.
وأعرب الدكتور ماجد نجم عن سعادته بهذا التكريم، مؤكداً على فخر جامعة حلوان واعتزازها بهذا الحدث القومي والتاريخي المشرف، الذي أظهر للعالم قدر الحضارة المصرية الأصيلة وعظمة ملوكها مما جعل منها وجهة سياحية فريدة، كما أبدى سيادته استعداد جامعة حلوان لبذل المزيد و المزيد من أجل الوطن الغالي، وصرح بأن مشاركة كليات جامعة حلوان تؤكد على الدعم الكامل للمشروعات القومية للدولة وللحركة الفنية المصرية التي تعمل على رفع الذوق الفني وإظهار المشاريع القومية فى أبهى صورة.