شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان .. 450 طالبا شاركوا فى موكب نقل المومياوات.. ووزير السياحة يكرم الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك طلاب جامعة حلوان في موكب المومياوات الملكية حوالي 450 طالبا من كلية التربية الرياضية بنين بالهرم قاموا بالسير بجانب عربات المومياوات الملكية حاملين الأوشاح والجعرانات والهالات المضيئة، كما شاركوا في طابور العرض الجنائزي مرتدين الزي الفرعوني المبهر.

كما شارك طلاب كليات الفنون في عمل جداريات هائلة عن المصري القديم بميدان سيمون بوليفار الذي مر الموكب من خلاله، وفي تجميل أحواض النباتات بمدخل متحف الحضارة المصرية وبعض الوحدات الزخرفية ذات الطابع المصري القديم، والإسلامي والقبطي والروماني واليوناني والشعبي، كما تم عمل 6 لوحات من الرخام المحفور بها تصميمات من مختلف العصور زادت من جمال وروعة مدخل المتحف الخارجى، كذلك تم عمل 6 بانرات تم تعليقها في الواجهة وعلى مداخل المتحف.

وزير السياحة يكرم جامعة حلوان على مشاركتها فى نقل المومياوات الملكية