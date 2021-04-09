شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انخفاض آخر بالحرارة على كافة الأنحاء واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 21 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، انخفاض آخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح نشطة، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة، معتدل على جنوب سيناء ولطيف على شمال الصعيد والرياح نشطة، معتدل على جنوب الصعيد والرياح نشطة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط حيث تصل سرعة الرياح من 70 لـ 80 كم فى الساعة .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء، مائل للبرودة على جنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.