شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

الدكتور محمد سعيد أبوالغار، نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع والبيئة.

الدكتورة أمانى أسامة كامل، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة عين شمس.

الدكتور أسامة إبراهيم، عميدًا لكلية العلوم جامعة المنصورة.

وعلى جانب آخر، كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذى عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار التقرير، إلى أن المجلس ناقش خلال اجتماعه عددًا من الموضوعات الهامة الخاصة بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى الجامعات المصرية، منها، استعراض دور وجهود الجامعات المصرية فى تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية "حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى محافظات الجمهورية، حيث قامت الجامعات بإطلاق قوافل شاملة لقرى 51 مركزًا، وتقديم العديد من الخدمات الطبية والبيطرية والبيئية، إضافة إلى تقديم العديد من الدورات التوعوية والتثقيفية لأهالى القرى، انطلاقًا من دورها ومسئوليتها فى المشاركة المجتمعية.