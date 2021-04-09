شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كمية من السكر والزيت مجهولة المصدر في حملات تموينية بالعاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة المحال التجارية والمخابز والمصانع، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك في إطار الإستعدادات لإستقبال شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه، ترأس أحمد إبراهيم، مدير إدارة تموين العاشر من رمضان، حملات تموينية وتفتيشية على المصانع والمخابز والمحال التجارية، تم خلالها ضبط مخالفات متنوعة وتحرير محاضر ضد أصحابها.

وأوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين، أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لإدارته بدون ترخيص، وحيازته ١٠ شيكارة سكر مجهول المصدر، زنة الواحدة ٥٠ كيلو جرام بإجمالي نصف طن سكر أبيض ذمة المحضر، كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب المحال السرجة المتخصصة في صناعة وبيع الزيوت الحارة والطحينة والعسل، وتم التحفظ على ٥٠ لتر زيت طعام على ذمة المحضر.

كما أسفرت جهود الحملات عن تحرير ٣ محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضرين ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية.