شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة ترويج فيتامينات وأدوية مهربة جمركيا برسوم مليون جنيه في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالإسكندرية من إحباط ترويج كمية من الأدوية مجهولة المصدر مهربة من الخارج وغير مسجلة وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة والتي تقدر قيمتها بمبلغ مليون جنيها.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مدير مخزن خاص بإحدى الصيدليات وعامل بذات الصيدلية، بممارسة نشاطاً إجرامياً في الإتجار بالأدوية المستوردة وغير المسدد عنها الرسوم المستحقة، من خلال صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، والترويج لنشاطهما المؤثم في بيع الأدوية لعملائهما بنطاق المدينة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافهما والقي القبض عليهما داخل الصيدلية المشار إليها والمخزن الملحق بها حال ممارستهما نشاطهما الاجرامي، وبتفتيش المخزن عثر على كمية كبيرة من الفيتامينات والأدوية الخاصة بعلاج عدد من الأمراض بعضها مجهول المصدر وممنوع تداولها داخل البلاد وأخرى مهربة من الخارج وغير مسجلة وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة وجهاز حاسب آلى بفحصه فنياً تبين أنه محمل عليه بيانات وأسماء الأدوية المضبوطة وهاتف محمول خاص بتلقى طلبات الشراء من عملائهما.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما لتلك المضبوطات بقصد بيعها والإستفادة بفارق السعر بالمخالفة للقانون، حيث قدرت القيمة السوقية للمضبوطات بمبلغ مليون جنيها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.